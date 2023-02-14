«أرادَ» تجمع 50 مليون دولار إضافية عبر جولة تمويل ثانية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أغلقت أرادَ جولة تمويل ثانية ناجحة بقيمة 50 مليون دولار عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 450 مليون دولار يونيو الماضي وتم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية. وهذا هو الإصدار الثالث للشركة في الأسواق المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وتبلغ مدته 5 أعوام، وبلغ العائد الاستثماري لإعادة الطرح 8.488 %.

وتأتي هذه الجولة بعد إتمام جولةٍ أولى في أكتوبر بقيمة 100 مليون دولار. وشهد الإصدار طلباً كبيراً من الأسواق المالية العالمية وتجاوز المعروض بواقع 185 مليون دولار من طلبات الاكتتاب. وانفرد بنك المشرق بتنسيق وإدارة هذه الجولة. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: سيتم استخدام عائدات الصكوك لإدارة الأغراض العامة للشركة إضافة إلى دعم تطوير مشاريع أرادَ القائمة حالياً.

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