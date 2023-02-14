أصول المصارف الإسلامية في الدولة تسجل أعلى مستوى

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 618.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي التي أظهرت أن أصول المصارف الإسلامية زادت خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي بنحو 27.8 مليار درهم أو ما نسبته 4.7 % مقارنة بنحو 590.3 ملياراً نهاية ديسمبر 2021.

وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس سنوي بـ 3.4 % مقارنة بنحو 597.6 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري 10.3 مليارات أو ما نسبته 1.7 % مقارنة بنحو 607.8 مليارات في أكتوبر الماضي.

وارتفع الائتمان المصرفي إلى 402.8 مليار درهم نهاية نوفمبر بزيادة على أساس سنوي بـ 5.3 % مقابل 382.5 مليار درهم في نوفمبر 2021، وارتفع خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي 5.2 % مقابل 383 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021. وارتفعت الودائع إلى 435.5 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي 2.1 % مقارنة بنحو 426.5 ملياراً في نوفمبر 2021، بينما زادت خلال 11 شهراً 3 % مقابل 422.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.2 مليارات درهم في نهاية نوفمبر، بزيادة على أساس سنوي 23.2 % أو ما يعادل 19.6 مليار درهم مقابل استثمارات 84.6 ملياراً في نوفمبر 2021.

البنوك التقليدية

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.02 تريليونات درهم نهاية نوفمبر بزيادة على أساس سنوي 12 % مقارنة بـ2.69 تريليون نهاية نوفمبر 2021، وبارتفاع 10.6 % خلال 11 شهراً مقارنة بـ2.73 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2021.

واستحوذت البنوك التقليدية على 83 % من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية نوفمبر، مقابل 17 % للمصارف الإسلامية. ووصل إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.485 تريليون درهم بنهاية نوفمبر، بزيادة على أساس سنوي بـ 5.6 %، فيما زادت الودائع المصرفية إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية نوفمبر، بنمو على أساس سنوي بـ 17.1 %. وارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 406.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر.

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