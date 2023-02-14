25.8 مليون مشترك بالاتصالات بنمو 11 %

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد مشتركي خدمات الاتصالات في الإمارات بنحو 11 % قرب 25.8 مليون مشترك في نهاية العام 2022 مقابل نحو 23.2 مليون مشترك نهاية العام 2021. وأظهرت مؤشرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن النمو ارتكز على قفزة في قطاع مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بحوالي مليوني مشترك العام الماضي لينمو إجمالي المشتركين من 18 مليوناً إلى ما يتجاوز 20 مليوناً وبنسبة انتشار 217 %.

وكانت الحصة الأكبر لمشتركي الهاتف المتحرك في خدمات شريحة الدفع المسبق لتصل إلى 78.5 % من إجمالي المشتركين وارتفعت من 14.5 مليوناً نهاية 2021 إلى 15.7 مليوناً في 2022 بينما اختصت شريحة الفواتير الشهرية بحصة 21.5 % بإجمالي 4 ملايين و267 ألف مشترك بنهاية العام مقارنة مع 3 ملايين و892 ألف مشترك نهاية 2021. وعلى صعيد خدمات الهاتف الثابت بلغت نسبة انتشار مشتركي الخدمات 21.2 % ليرتفع عدد المشتركين إلى مليون و992.5 ألف مشترك مقارنة بنحو مليون و841 ألف مشترك.

وبلغت نسبة انتشار خدمات الإنترنت ذا النطاق العريض 41 %، فيما ارتفعت حصة المشتركين 11.4 % إلى 3 ملايين و760 ألف مشترك نهاية العام الماضي مقارنة بإجمالي سابق للمشتركين نحو 3 ملايين و373 ألفاً مع بداية العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز