«واشنطن بوست»: دبي تباشر مشروعات عملاقة تواكب الانتعاش الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن دبي تعيش حالياً انتعاشاً اقتصادياً جديداً تمخض عن مباشرة الإمارة للعديد من المشروعات الإنشائية العملاقة التي تواكب زخم النمو. ونشرت الصحيفة تقريراً عن اقتصاد دبي في وضعه الراهن، وركّز بصفة خاصة على قطاعي العقارات والإنشاءات. وذكر التقرير أن اقتصاد دبي يستفيد حالياً بدرجة هائلة من كون الإمارة ملاذاً آمناً لمن يعانون في أوطانهم الأم من ويلات الحرب والمنازعات.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها ريتشارد وايند، المدير الإداري لمجموعة «بيتر هومز» للوساطة العقارية في دبي، حيث قال: «ثمّة أجزاء عديدة في العالم تواجه تحديات حقيقية ويبحث أهاليها عن مأوى آمن. وأعتقد أن دبي تحظى بمكانة كملاذ آمن للأشخاص وأموالهم».

واستعرض التقرير مسيرة دبي التنموية ونهضتها على مدار فترة النصف قرن المنصرمة، ثم تطرّق إلى قطاعها العقاري، لافتاً إلى أنه يستأثر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأفاد التقرير بأن القطاع شهد 86849 صفقة مبيعات على 2022 محطماً بذلك رقمه القياسي الذي سجّله في عام 2009، عندما شهد 80831 صفقة.

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