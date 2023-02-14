الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بالدولار الأسترالي

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة أمس، أن بنك الإمارات دبي الوطني بدأ تلقي طلبات الاكتتاب لإصدار سندات بحجم قياسي مقومة بالدولار الأسترالي. وبدأ البنك في التسويق لسندات الدولار الأسترالي لأجل 10 سنوات عند نحو 200 نقطة أساس فوق هوامش مبادلة الأصول، وبعائد استرشادي 6.3 % وسعر متوقع للقسيمة 6.25 %.

وجاء في الوثيقة الخاصة بالإصدار، أن مديري الإصدار الرئيسيين هم (إيه.إن.زد) للخدمات المالية والمصرفية والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان ونومورا هولدنجز، ومن المتوقع إطلاق الإصدار في المستقبل القريب حسب ظروف السوق. ويأتي الإصدار ضمن برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة أربعة مليارات دولار أسترالي (2.77 مليار دولار).

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