سوق دبي يسجل أطول سلسلة مكاسب ويربح 24 ملياراً

المصدر: دبي- محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس مواصلاً ماراثون صعوده للجلسة التاسعة على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021 بأرباح ناهزت 24 مليار درهم في 9 جلسات منذ مطلع فبراير الجاري مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سنوية سخية للعام 2022.

أحدث تلك النتائج القوية أرباح شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، التي حققت إيرادات قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، بنمو 13.3%، مقارنة مع 2021، وتجاوزت أرباحها المليار درهم، بزيادة 7 %، وأعلنت اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني من 2022.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة «إمباور»، حيث سجلت أعلى أرباح في قطاع صناعة تبريد المناطق عالمياً، موضحاً أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية 850 مليون درهم سنوياً، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة.

وأشار إلى أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق، وصل بنهاية 2022 إلى أكثر من 1463 مشروعاً ومبنى، ومن أبرزها فندق «أتلانتس ذا رويال»، و«متحف المستقبل»، و«مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«وصل1»، وغيرها من الأيقونات المعمارية الضخمة التي التحقت بمحفظة المؤسسة، ليرتفع معها الطلب على خدمات تبريد المناطق 13.3 % عن 2021.

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