2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس2.7 مليار درهم مع 588 مبايعة بـ 1.71 مليار درهم منها 81 مبايعة للأراضي بـ 481.99 مليون درهم و507 مبايعات للشقق والفلل بـ 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 51 مليوناً في نخلة ديرة تليها مبايعة بـ 23 مليوناً في الحبيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بـ 162 مليوناً.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 172 مليوناً بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 69 مبايعة بـ 62 مليوناً. وسجلت الرهونات 725.03 مليوناً منها 10 رهونات أراض بـ 215.44 مليوناً و58 رهونات فلل وشقق بـ 509.6 ملايين، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 388 مليوناً.

وتم تسجيل 23 هبة بـ 320.35 مليوناً أهمها بمنطقة مرسى دبي بـ 188 مليون درهم.

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