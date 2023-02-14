«حرة الحمرية» بالشارقة تستقطب «أريما للمعادن»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «أريما للمعادن» الهندية، عن افتتاح مصنع متخصص بمعالجة المعادن والمركزات المعدنية الصناعية والثقيلة في المنطقة الحرة بالحمرية، بقيمة استثمارية بلغت نحو 15 مليون درهم في المرحلة الأولى، ويعد المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وتبلغ مساحة المصنع الجديد نحو 83,000 قدم مربعة، وتقدر سعة المصنع الإنتاجية السنوية من المركزات المعدنية 100 - 120 ألف طن.وتم تدشين المصنع الجديد بحضور سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

وأكد المزروعي، أن إمارة الشارقة تمتاز في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمرونتها في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، ومحافظتها على اقتصاد متنوع وحيوي يشكل عامل قوة لمسيرة تنموية رائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز