شراكة بين «راكز» و«الخدمات العامة» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة تفاهم مع دائرة الخدمات العامة في الإمارة، لتسهيل حركة مركبات نقل البضائع عبر نظام بوابات عابر الإلكترونية. وتستهدف المذكرة تنظيم العمليات اللوجستية الخاصة بعملاء راكز في المناطق الصناعية، والمساهمة في تنشيط حركة البضائع بشكل دوري من وإلى رأس الخيمة ، وإلى مختلف أرجاء الدولة. وستساعد أيضاً الشركات على العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الجديدة بسهولة.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: عقدت «راكز» العديد من الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في رأس الخيمة. كما عقدت شراكات عدة مع مزودي الخدمات العاملين في القطاع الخاص والشركات الدولية لتوفير العديد من خدمات القيمة المُضافة لدعم الشركات العاملة لديها، بدايةً من خدمات فتح حسابات مصرفية وجمع السجلات المالية والحسابات ووصولاً إلى التسويق والتوظيف وغيرها.

من جهته، قال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: الشراكة ترمي إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتصب في إطار سعينا المتواصل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. كما تأتي ضمن الشراكات التي عقدتها الدائرة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية لتحقيق علاقاتها مع الشركاء والمجتمع على النحو الذي يخدم حكومة رأس الخيمة.

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