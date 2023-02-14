تكريم الفائزين بجوائز ستيفي في رأس الخيمة 18 مارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تحتضن رأس الخيمة حفل تكريم الفائزين بجوائز ستيفي 18 مارس المقبل في حفل سيقام برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة بفندق والدورف أستوريا. ويعد ذلك أول برنامج جوائز مخصص لتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وأكد محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة أن رعاية الغرفة لحفل تكريم الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تأتي في إطار الحرص على أن تكون رأس الخيمة دوماً مقصداً للسياحة والاستثمار والأعمال ونموذجاً للأمن والأمان. وتواصل الارتقاء بمكانتها في مختلف الصعد.

من جهتها، أعربت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، عن سعادتها بما حققته الجائزة من إنجازات وتميز وقد ظهر ذلك جلياً في الترشيحات الاستثنائية للجائزة في الدورة الجديدة لعام 2023 والتي توزعت ما بين مؤسسات وأفراد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن الجائزة تشهد كماً كبيراً من الابتكارات بالدول المستهدفة بالجائزة.

ولفتت إلى أن 14 دولة برزت في قائمة الجوائز المرشحة في دورة 2023 وهي: الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والكويت، وعُمان، والأردن، وقطر، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وتركيا وإيران.

وأضافت إنه تقدم للجائزة في هذه الدورة 800 مرشح خضعوا للجان تحكيم تضم 150 خبيراً مختصاً، قاموا بتقييم الترشيحات لجوائز ستيفي باللغتين العربية والإنجليزية وتوزعت على أكثر من 150 فئة، ومنها فئات الإنجازات والتطبيقات والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وفئة الاستجابة لـ«كوفيد19»، وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية والفعاليات والعروض المباشرة والافتراضية، وفئات وسائط التواصل الاجتماعي والإدارة والتكنولوجيا، وفئة قيادة الفكر.

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