«جائزة الشارقة للتميز» تحتفل بالفائزين بدورة 2022 أول مارس

المصدر: الشارقة- البيان

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كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، عن اكتمال استعداداتها للاحتفاء بالفائزين في الدورة الجديدة لعام 2022، بكافة فئاتها التسع، وذلك من خلال الحفل الذي ستنظمه الغرفة في أول مارس القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد في مقر الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، وبحضور أعضاء المجلس، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة.

وبحث مجلس الأمناء، خلال الاجتماع، سير العمل في المراحل التنفيذية للدورة الحالية من الجائزة، في ضوء انتهاء مرحلة التقييم الميداني والمستندي للمنشآت الاقتصادية المشاركة، والمسجلة بالجائزة بمختلف فئاتها، كما جرى استعراض نتائج عملية التقييم والاطلاع على آخر مستجدات مرحلة التحكيم.

وأوصى المجلس بالاستمرار في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لا سيما من سيدات الأعمال، بالإضافة إلى توسيع مجالات التسويق والترويج للجائزة محلياً وخليجياً، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للترويج لها من خلال فعالياتهم السنوية، كما أشارت التوصيات إلى العمل على دراسة دمج فئتي جائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تشكيل لجنة للعمل على دراسة التحديات وتذليلها.

وأكد العويس أن غرفة الشارقة تفخر بالإنجازات التي تحققها الجائزة، دورة تلو الأخرى، من خلال حجم المشاركة التي تشهدها محلياً وخليجياً، ما يعكس نجاحها في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتبني معايير الجودة والإبداع والابتكار في كافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الإمارة. وأشاد بما تبذله الفرق العاملة بالجائزة واللجنة التنظيمية، وما قدمته من جهود رائدة في عمليات التقييم والتحكيم للمنشآت الاقتصادية المشاركة.

وناقش مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، عدداً من المقترحات لتطوير برنامج الحفل الختامي للجائزة في الدورة الحالية، واطلع على قائمة الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الجائزة، كما تعرف المجلس إلى المنشآت المرشحة للفوز بالجائزة ضمن فئاتها التسع، وهي: (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية).

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