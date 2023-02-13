2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 481.99 مليون درهم و507 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 1 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 19 مليو درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 172 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 725.03 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 215.44 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 509.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 388 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 173 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 320.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 188 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 111 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز