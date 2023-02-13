صافي أرباح «إمباور» تجاوز مليار درهم في 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت النتائج المالية الأولية وغير المدققة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي تسجيل أعلى أرباح بقطاع صناعة تبريد المناطق عالميا حيث بلغت 1.001 مليار درهم في 2022 بزيادة 7% عن 2021.

وتم تسجيل إيرادات قياسية بقيمة 2.8 مليار درهم، بنمو لافت نسبته 13.3% عن 2021. وأعلنت الشركة اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني 2022.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة «إمباور» وعلامة فارقة في نموها وازدهارها على كافة الأصعدة لاسيما بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي، موضحاً أن نجاحات 2022 غير مسبوقة فمحفظة المؤسسة تنمو بإيقاع متسارع وتتنوع في طبيعة المشاريع المستفيدة من خدماتها. وأوضح أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية 850 مليون درهم سنويًا، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة. وأكد أن تفوق «إمباور» في ابتكار نموذج عمل مستدام ومقدرتها الفائقة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق وجودة خدماتها وبنيتها التحتية، جعلها أكبر لاعب في صناعة تبريد المناطق في العالم.

مشاريع ومبان

وأشار بن شعفار الى أن عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق وصل بنهاية 2022 الى أكثر من 1,463 مشروع ومبنى من أبرزها: فندق «أتلانتس ذا رويال» و «متحف المستقبل» و «مرسى العرب» و «ون زعبيل» و «وصل1» وغيرها، ليرتفع معها الطلب على خدمات تبريد المناطق 13.3% عن 2021.

ولفت إلى أن المؤسسة عملت جاهدة خلال العام 2022 على توسيع شبكة خطوط نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق إلى مختلف مناطق لتتجاوز 380 كيلومتراً بنهاية 2022 مما ساهم في زيادة حصة المؤسسة في سوق تبريد المناطق في دبي لتغطي اكثر من 80%. وشدد على أن الهدف في 2023، يتركز على»ضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، والاستثمار في زيادة أصول المؤسسة من محطات خدمات تبريد المناطق، وشبكات نقل وتوزيع الخدمات لتشمل كافة مناطق دبي.

قطاعات رئيسية

وتقدم «إمباور»، خدمات تبريد المناطق بدبي لأكثر من 64% من قطاع المباني السكنية و15% من المباني التجارية والمكاتب. وزادت حصة قطاع الضيافة والفنادق الى 14%، أما القطاع الصحي فزادت الى 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها. وقال بن شعفار إن دعم المؤسسة لقطاعات مختلفة في دبي يتواصل بهدف مساعدة القطاعات على تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مساعي دبي في بلوغ الاقتصاد الأخضر.

محطات التبريد

خلال 2022، أعلنت «إمباور»، انطلاق عمليات تشغيل محطة زعبيل لتبريد المناطق في إطار المرحلة الأولى والتي تصل فيها الطاقة الإنتاجية إلى 27,750 طن تبريد صديقة للبيئة. وستصل الطاقة الإنتاجية كاملة الى 50000 طن تبريد فور انتهائها حيث سيتم ربط المحطة الجديدة بمحطة مركز دبي المالي العالمي لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 112000 طن تبريد.

كما أطلقت عمليات تشغيل محطة التبريد الرابعة في منطقة «الخليج التجاري» بدبي، في إطار المرحلة الأولى التي تصل فيها الطاقة الإنتاجية إلى 27,750 طن تبريد صديقة للبيئة. وستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة كاملة إلى50,000 طن تبريد فور انتهاء كافة مراحلها في نهاية سبتمبر 2023.

وأرست «إمباور» خلال 2022، عقد بناء محطة تبريد مناطق من الجيل الجديد، بقيمة 193 مليون درهم بهدف تزويد مجمع دبي لاند ريزيدنس بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة وبمعايير تتفق مع المواصفات العالمية حيث ستبلغ الطاقة الانتاجية للمحطة خلال انتهاء المرحلة الأولى 23,500 طن تبريد والذي سيتم تشغيلها خلال الربع الأول 2023.وستصل السعة الإجمالية للمحطة إلى 47,000 طن تبريد عند انجاز المشروع بالكامل.

كما أعلنت المؤسسة خلال 2022 عن البدء بتنفيذ خطة توسعات ضخمة وعمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق التابعة لها في منطقة الخليج التجاري ما ينقل معدلات كفاءتها الى مستويات غير مسبوقة ويجعل من منطقة الخليج التجاري أكبر مخطط عمراني منفرد ومستقل لتبريد المناطق في العالم بطاقة إجمالية تصل إلى 450,000 طن تبريد عبر 6 محطات تبريد و10 خزانات لتخزين الطاقة الحرارية بما في ذلك المحطات والخزانات الحالية والقادمة.

وأكدت «إمباور» أنها تمضي قدماً في ضخ الاستثمارات المدروسة لتوسيع عملياتها بدبي. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80% من الإجمالي. وقال بن شعفار، تمتلك المؤسسة رؤية واضحة واستراتيجيات فاعلة للتوسع بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول نحو الاستدامة. ونعمل على إضافة قدرات إنتاجية جديدة للمؤسسة تساهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة الطاقة من خلال استخدام التقنيات الجديدة التي قمنا بتطويرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز