صفقة كبيرة على أسهم "العالمية القابضة" في سوق أبوظبي بقيمة 1.04 مليار درهم

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة "العالمية القابضة".

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 2.7 مليون سهم بقيمة جاوزت 1.047 مليار درهم بسعر 388 درهما للسهم الواحد.

و الصفقة المنفذة اليوم، هي ثالث الصفقات الكبيرة التى يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة على "العالمية القابضة" خلال يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم، وتنفيذ 4 صفقات على "ملتيبلاي" بقيمة 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

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