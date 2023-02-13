بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي

المصدر: البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، الحائز على تصنيف "A3" من قبل وكالة "موديز" وتصنيف "A" من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80% سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وقد أصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية. وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

وقد أثبت هذا الاصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام بنك دبي الإسلامي خلالها باطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (لتصل إلى مليار دولار أمريكي)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف - ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: " إننا سعداء للغاية بالإعلان اليوم عن نجاح إصدارنا الثاني من الصكوك المستدامة، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط. حيث يأتي هذا الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050. وبينما عكس إصدارنا الأول من الصكوك في العام 2022 ثقة السوق بإمكانيات بنك دبي الإسلامي والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليار دولار أمريكي مما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف. وأود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي. وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، فأننا نبقى ملتزمين بلعب دور فعال في تحقيق أهداف الإمارات للاستدامة على المدى الطويل. ونأمل أن يسهم نجاح هذا الإصدار في تشجيع المؤسسات الأخرى المصدرة في الدولة على أن تحذو حذونا في هذا المضمار".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك إتش أس بي سي، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

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