6.97 مليارات صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة ارتفاعاً ملموساً خلال العام الماضي ليصل مجموعها إلى 23459 بنمو 7.7 % مقارنة بـ 2021. وتصدر يونيو العدد الأكبر بـ 2203 شهادات.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة إلى الأسواق الخارجية خلال 2022 بلغت 6.97 مليارات درهم بزيادة 16 % مقارنة بـ 2021. وجاء ذلك في ظل ارتفاع عدد الرخص الجديدة المسجلة لأعضاء الغرفة العام الماضي بـ 1625 منشأة جديدة.

وأشار إلى أن العضويات الجديدة تركزت بمجالين، الأول التجاري بتسجيل 813 عضوية جديدة بـ 50 %، والمهني بـ 721 عضوية بـ 44.4 %. وتلاهما المجال الصناعي بـ 43 عضوية بـ 2.6 %، والمجال السياحي 39 عضوية بـ 2.4%، وبلغ عدد القوى العاملة بالمنشآت الجديدة 1562 عاملاً. وبلغت رؤوس الأموال المخطط لها في الاستثمارات الجديدة 987.3 مليون درهم، ولا يشمل ذلك قيمة رؤوس أموال 243 منشأة للمناطق الحرة و115 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية.

جنسيات

وأوضح أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 66 جنسية مع تصدر الهند بإجمالي 388 منشأة جديدة، تلتها بنغلاديش بـ 194 منشأة، وباكستان 119 منشأة، ومصر 103 منشآت، ثم سوريا 69 منشأة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد 2034 مستثمراً.

دول

وأضاف: تصدرت المملكة العربية السعودية كأكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها، حيث تم إصدار 6650 شهادة لها خلال 2022 بقيمة سلع قاربت 1.4 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بعدد 1744 شهادة بقيمة 220.4 مليون درهم، والكويت بعدد 1211 شهادة بقيمة 254.3 مليون درهم، ومصر والهند بـ944 شهادة لكل منهما وبقيمة 371.8 مليون درهم للهند، و339.1 مليوناً لمصر.

وبلغ إجمالي عدد الدول المصدر لها 154 دولة موزعة على مختلف قارات العالم. كما بلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي 1332 شهادة بقيمة سلع 322.6 مليون درهم.وغطت البضائع المصدرة نطاقاً عريضاً من المنتجات، أبرزها لدائن ومصنوعاتها بحصة 10 %، منتجات الصيدلة 8.4 %، ومصنوعات من حديد أو صلب فولاذ 8 %، وتوزعت عموماً على 83 قسماً من أقسام البضائع حساب النظام المنسق.

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