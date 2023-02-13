غرفة أبوظبي توقع 3 اتفاقيات شراكة لدعم القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي توقيع 3 اتفاقيات شراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز الإحصاء - أبوظبي ومنصة «إيباي» لدعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتمكينه من إطلاق إمكاناته الكاملة.

وأكد محمد المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، أن الغرفة تفخر بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والعالمية باعتبارها شريكاً موثوقاً به للقطاعين العام والخاص، وداعماً رئيسياً لشركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي والقائم على تلبية احتياجاتها، وتزويدها بالمعرفة والإرشاد لضمان إلمامها بالمنظومة الضريبية والامتثال لها.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تعزز الاتفاقية أطر التعاون المشترك للارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة لدعم ومساندة قطاعات الأعمال بصفة عامة، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية.كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال البيانات وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات والكفاءات الإحصائية.

وفي إطار جهودها لدعم قطاع التجارة الإلكترونية، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقية تعاون مع منصة «إيباي» سيحصل منتسبو الغرفة بموجبها على اشتراك مجاني في متجر «إيباي» لمدة ثلاثة أشهر، وفرصة الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها خبراء المنصة.

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