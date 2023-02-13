اتفاقية شراكة بين «سيدات أعمال أبوظبي» وبنك ويو

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أمس مذكرة تفاهم مع بنك ويو Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، لدعم رائدات الأعمال من خلال الخدمات المصرفية التي يقدمها والمصممة خصيصاً لمساعدتهن على نمو أنشطتهن التجارية.

وقع الاتفاقية أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وجمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في بنك ويو على هامش ورشة عمل استضافتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقرها الرئيسي بعنوان «كيف تطور أداء مشروعك».

وستقدم الشراكة مجموعة متكاملة من الفوائد لرائدات الأعمال لتمكينهن من إدارة أعمالهن التجارية بنجاح. وإلى جانب تحسين الوصول إلى تطبيق Wio Business للخدمات المصرفية للأعمال يمكن لسيدات ورائدات الأعمال الاستفادة من الدورات التدريبية في مجال الإدارة المالية، والجلسات الحوارية والندوات الافتراضية ومجموعات التركيز التي يقودها المجلس والبنك بشكل مشترك.

وسيعمل الطرفان على استكشاف مجالات تعاون إضافية بهدف دفع عجلة نمو القطاع الخاص في أبوظبي. وويو منصة مالية متكاملة مملوكة لـ«القابضة» و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول برأس مال أولي يبلغ 2.3 مليار درهم. وتخضع المنصة لرقابة مصرف الإمارات المركزي.

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