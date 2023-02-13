الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى 100 سيدة الأعمال في المنطقة لعام 2023، والتي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها.

وجرى الاعتماد في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.وتحتفي القائمة فوربس هذا العام، بأقوى سيدات الأعمال من 27 جنسية، ويعملن في 27 قطاعاً مختلفاً.

وتصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم المملكة العربية السعودية بـ11، والكويت بـ8، ولبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها. ويهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات.

وتقدمت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر القائمة، فيما حلت المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء القرق، ثانية، تليها رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيس اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان، بالمركز الثالث.

وتجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صنفت هناء الرستماني ورجاء عيسى القرق، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم.

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