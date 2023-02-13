مركز جمارك حتا تعامل مع 78.6 ألف شاحنة بضائع و587 ألف مركبة في 2022

المصدر: دبي - البيان

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تشهد قيمة تجارة دبي نمواً متصاعداً، وبلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزها مركز جمارك حتا 87.4 ألف معاملة خلال العام الماضي، وتعامل المركز مع 78.6 ألف شاحنة بضائع و587 ألف مركبة . وبلغ عدد الضبطيات 538 ضبطية جمركية.

ويمثل منفذ حتا الحدودي بوابة رئيسية للتجارة والسياحة، حيث يقوم المركز بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عمان الشقيقة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودعم سلاسل الإمداد ورفد السوق المحلي بالسلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء، وكذلك تسهيل حركة المسافرين القادمين إلى الدولة. كما لعب المركز دوراً أساسياً في سد احتياجات السوق المحلي من البضائع الغذائية خلال جائحة كورونا.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي حولت الابتكار إلى ثقافة عمل يومية في رحلتها لتطوير العمل الجمركي على المستوى المحلي والعالمي، وأصبح المتعاملون والمسافرون يلمسون يومياً ما وفرته الابتكارات الجمركية من سرعة إنجاز وجودة في الخدمة.

جاء ذلك خلال تفقده مع فريق القيادة، سير العمل بمركز جمارك حتا صباحاً، حيث وجه بالاعتماد على الأنظمة والبرامج الذكية التي ابتكرتها جمارك دبي لتسهيل التجارة والكشف عن المواد الممنوعة والمهربة.

وتعد «دبابة سياج» أحدث الابتكارات المتطورة التي انضمت أخيراً إلى مبادرة سياج التي طورتها الجمارك لإحكام مراقبة المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتستخدم الدبابة في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات في حالة وجود اشتباه بشحنه خطرة، حيث يمكنها الوصول إلى الأماكن الضيقة، وتتميز بتصوير عالي الدقة مع التسجيل والتخزين، ونطاق التصوير 360 درجة مع مدى تحكم يصل إلى 30 متراً، كما تولي جمارك دبي تطوير أجهزة التفتيش لمسح الشاحنات أهمية كبرى لرفع قدرتها على رصد المواد المشبوهة والتغلب على حيل المهربين.

وقال أحمد مصبح: ننطلق من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الابتكار الحكومي أساس لكل تنمية وتطوير ومحرك لصناعة المستقبل، في جهودنا الدائمة لتطوير الابتكارات الجديدة في جمارك دبي.

وقد أنشأنا منظومة متكاملة للابتكار تتولى متابعة أفكار وابتكارات الموظفين وتعمل على دراستها وتحويلها إلى مشروعات ومبادرات عملية يتم تنفيذها فعلياً لتصبح جزءاً من دورة العمل الجمركي وتعزز قدرتنا على القيام بدورنا الحيوي في تيسير التجارة وحماية المجتمع، ورسخنا هذا التوجه من خلال اعتماد الابتكار ليكون واحداً من الموجهات الخمسة الرئيسية للخطة الاستراتيجية للفترة 2021 - 2026.

أهمية متزايدة

من جهته ، أكد حميد محمد مدير إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي تزايد أهمية المنفذ في السنوات الأخيرة، مشدداً على أن الجهود المبذولة من قبل ضباط الجمارك وتمتعهم بالحس الأمني العالي، ويقظتهم للحيل وأساليب التهريب المبتكرة لدى المهربين، وتزويدهم بأحدث أجهزة الفحص حالت دون تنفيذ المهربين لخططهم.

اجتماعات

تحرص إدارة المراكز البرية بصفة دورية على عقد اجتماعات مع الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل التجارة بالمنفذ والاطلاع على الملاحظات والاقتراحات والمعوقات إن وجدت، للوصول إلى الحلول المناسبة لها، كما يشارك المركز بالمبادرات والفعاليات المختلفة مع الجهات الحكومية بمنطقة حتا.

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