بدء إنشاء المدينة المستدامة بأبوظبي قبل منتصف العام

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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يدخل مشروع المدينة السكنية المستدامة في جزيرة «ياس» بأبوظبي والبالغ كلفته الإجمالية 1.9 مليار درهم مراحله الإنشائية قبل منتصف العام الجاري.

وقال صلاح حبيب الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند» للتطوير العقاري في تصريحات لـ«البيان»: إن الشركة بدأت الأعمال التمهيدية على أن تدخل المراحل الإنشائية خلال أشهر قليلة لإقامة مجتمع سكني مستدام بالكامل في أبوظبي بشكل عام وجزيرة «ياس» بشكل خاص لتلبية الطلب على السكن المستدام. وتضم المدينة 864 وحدة سكنية تاون هاوس وشقق و3000 متر مربع للمساحات التجارية وقطاع التجزئة إلى جانب المرافق المتطورة.

ومن المنتظر وفق المخطط أن تمتد الأعمال الإنشائية للمشروع الذي تطوره «دايموند» بالشراكة مع «الدار العقارية» حوالي 30 شهراً وعلى صعيد المبيعات المشروع، أوضح حبيب أنه تم طرح 512 وحدة ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي بيعت بالكامل مما شجع المطورين على طرح الحزمة المتبقية للبيع وتشمل 352 وحدة مع وجود طلب واضح بالسوق. ويتوقع تسليم المرحلة الأولى للملاك في غضون عامين تقريباً أي خلال عام 2025.

وبحسب مخطط إنشاء المدينة، سيتم إمداد الوحدات بطاقة كهربائية نظيفة بالكامل حيث تخدم كل وحدة سكنية منظومة للألواح الشمسية الكافية لتوليد الطاقة المخططة للاستخدام فيما ستشكل كافة المرافق والمباني الخدمية والمجتمعية أيضاً أنظمة مماثلة تسهم جميعها في عمليات التوليد حيث ستنتج كافة الألواح بالمدينة إجمالي 6 ميجاوات وذلك عبر حوالي 12 ألف لوح شمسي وهو ما يوفر الطاقة الكافية للمساحات السكنية وغير السكنية بما يحقق قيمة مضافة للمشترين من خلال خفض يتخطى 50 % من رسوم الكهرباء والمياه ضمن الاستخدام المحدد إلى جانب عدم تحمل الوحدات أي رسوم للخدمات أيضاً وهو ما يعد عاملاً تنافسياً بارزاً مقارنة بالمشاريع العقارية الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دايموند أن الشركة تعمل مع شركائها حالياً على استنساخ هذا النموذج من مدن المستقبل محلياً وفي عدد من الأسواق الدولية تحت الدراسة في الوقت الراهن.

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