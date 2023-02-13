تعاون بين غرفة عجمان وشبكة رؤية الإمارات لتسويق المشروعات

المصدر: (عجمان - وام)

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وقعت غرفة عجمان اتفاقية تعاون مشتركة مع شبكة رؤية الإمارات الإعلامية، بهدف إطلاق مبادرة «Spotlight» الهادفة إلى تقديم الدعم الترويجي والتسويقي للمنتجات المحلية الخاصة بالمشروعات الوطنية في الإمارة، بحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وقع الاتفاقية جميلة كاجور مديرة مركز عجمان لدعم الأعمال بغرفة عجمان وعبدالله الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، وشهد التوقيع بمقر الغرفة، محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية بالغرفة.

ونصت الاتفاقية على تعزيز التعاون بمجالات الترويج والتسويق الإعلامي للمشروعات الوطنية والتعاون على توفير قنوات وآليات تسويق مبتكرة.

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