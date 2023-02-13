«مانيج إنجن»: مزيد من الدقة في نماذج الذكاء الاصطناعي خلال 2023

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة أجرتها شركة مانيج إنجن لخدمات عمليات تكنولوجيا المعلومات بعنوان «تقنية المعلومات في مكان العمل» أن 42 % من صانعي قرارات تقنية المعلومات يعتقدون بضرورة وجود فريق لتقنية المعلومات في كل إدارة من المؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال راجيش جانسان، رئيس مانيج إنجن لخدمات عمليات تكنولوجيا المعلومات: سنشهد خلال 2023 مزيداً من الدقة في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقوم على كمية محدودة من بيانات التدريب. وسيتسع نطاق استخدام الأساليب المختلفة مثل التعلم بالنقل وغيرها، بينما تتماهى الفجوة بين المعالجة اللغوية الطبيعية ورؤية الحاسوب. على سبيل المثال، فإننا نرى بالفعل تطبيقات تسمح لنا بالبحث ضمن تسجيل ما عن موضوع معين، ومن ثم يصبح بوسعنا الوصول إلى الطابع الزمني المناسب عند الحديث إلى روبوت الدردشة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز