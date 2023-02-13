31 مليون درهم صافي أرباح «رأس الخيمة العقارية»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق إيرادات سنوية بلغت 408 ملايين درهم لعام 2022. وسجلت الشركة أرباحاً إجمالية بلغت 140.51 مليون درهم، وصافي ربح قدره 31 مليون درهم، مع ربحية للسهم الواحد بلغت 0.015 درهم لعام 2022. وقفز مجمل أصول الشركة في 31 ديسمبر 2022 إلى 6.32 مليارات درهم مقارنة بـ6.21 مليارات في 2021.

‎وقال عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس إدارة الشركة: تعكس هذه النتائج قوة البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي نعمل بها، وتوفر أساساً قوياً للتقدم نحو المرحلة التالية من استراتيجيتنا في العام الجاري، والاستعداد لما بعده.

ومن جهته، قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: حققنا رقماً قوياً من الإيرادات، وتمكنا من تحقيق رقم قياسي في تسليم المشروعات السكنية وعروض الضيافة من فئة 5 نجوم. وسيتم افتتاح منتجع أنانتارا في وقت لاحق من هذا العام.

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