الإمارات تستعرض حوافزها للأعمال بقمة أوتار براديش

المصدر: أبوظبي- البيان

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شارك وفد إماراتي رفيع المستوى يضم معالي أحمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في قمة أوتار براديش العالمية للمستثمرين لعام 2023 بمدينة لكناو الهندية، حيث تحضر الإمارات في هذا الحدث البارز كدولة شريكة.

وحضر الوزيران الصايغ والزيودي يرافقهما الوفد الإماراتي، الذي يضم مجموعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، الجلسة الافتتاحية لقمة أوتار براديش العالمية للمستثمرين، والتي افتتحتها ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، كما شارك الوزيران في جلسة مخصصة للإمارات، حيث ناقشا خلالها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الإمارات والهند وتعاونهما المستمر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الطاقة والصحة والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والنقل.

مزايا

وخلال الجلسة عرض الوزيران والوفد المشارك العديد من المزايا والحوافز التي توفرها دولة الإمارات للشركات والمستثمرين من الهند، بما يشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى وموقعها الاستراتيجي وبيئتها التشريعية والتنظيمية المحفزة للأعمال.

وأكد أحمد الصايغ أن مشاركة الإمارات في قمة أوتار براديش العالمية للمستثمرين ستثمر المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين. وقال: تعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وفي ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين ستواصل مسيرة التعاون ازدهارها لتحقيق النمو المشترك عبر فتح أبواب الفرص غير المستغلة في القطاعات ذات الأولوية.

فرصة

ومن جانبه، أكد ثاني الزيودي، على أوجه تشابه بارزة عديدة بين الإمارات والهند فيما يخص نمو الأعمال والتجارة وجذب الاستثمارات وهو ما من شأنه تحفيز ودعم النمو المستدام لاقتصاد الدولتين الصديقتين، وتشكّل زيارة الوفد الإماراتي إلى الهند ومشاركته في قمة أوتار براديش العالمية للمستثمرين فرصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، وبناء القدرات، ورعاية الابتكار في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

وأضاف: قبيل حلول الذكرى السنوية الأولى لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، تتواصل الجهود لبناء علاقات أوثق تحقق المصالح المتبادلة والفوائد بعيدة المدى للدولتين الصديقتين. مشيراً إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغت قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) في عام 2022 محققة نمواً بنسبة 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020 على التوالي.

وعقد الوزيران الصايغ والزيودي عدة اجتماعات خلال الزيارة، ضمت لقاءً مع رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، حيث ناقشوا المشاريع الاستثمارية القائمة في الولاية، إلى جانب اجتماع مع مجموعة من ممثلي الشركات وكبار المسؤولين. كما زار الوزيران مركز لولو التجاري في مدينة لكناو، أحد أكثر الاستثمارات الإماراتية نجاحاً وبروزاً في ولاية أوتار براديش.

وفد

وضم الوفد الإماراتي المشارك في الزيارة عبد الله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وراشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ومحمد العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومروان الهاشمي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وماجد النخيلاوي، نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات بالهند، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إضافة إلى ممثلين من «موانئ أبوظبي» و«موانئ دبي العالمية» و«مجموعة في بي أس للرعاية الصحية».

وأسهمت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي في ترسيخ العلاقات التاريخية العميقة بين الدولتين، مما أسهم في تحفيز التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة.

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