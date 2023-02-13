«نتسكاوت آربور كلاود» تواصل التوسع عالمياً عبر مركز بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة نتسكاوت المتخصصة في تطوير حلول إدارة الأداء والأمن السيبراني والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة توسيع نطاق مراكز «آربور كلاود» للتصدي للهجمات السيبرانية إلى 15 مركزاً حول العالم من خلال إطلاق مركز لها في دبي.

قال مايكل زابادوس، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتسكاوت: «بسعتها المخصصة التي تبلغ 15 تيرابت في الثانية، توفر منصة «آربور كلاود» خدمة فريدة ومختلفة عن شركة أخرى متخصصة بتسليم المحتوى تدعي تقديم سعة إجمالية أعلى إلا أنها في نهاية المطاف توفر حماية محدودة من هجمات حجب الخدمة الموزعة المختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى منصة «آربور كلاود» بدعم فريق أطلس من الخبراء والمتخصصين بأبحاث الهندسة الأمنية والتصدي لهجمات حجب الخدمة الموزعة. فعندما يواجه فريق العمليات الأمنية الخاصة بك هجمة إلكترونية، فأنت تحتاج لفريق أطلس لأبحاث الهندسة الأمنية لمساعدتك في التخفيف من حدة الموقف بسرعة حتى لا يؤثر سلباً على أعمالك».

ويضم فريق أبحاث الهندسة الأمنية نخبة من خبراء الأمن القادمين من مجالات مختلفة، بما في ذلك الاستخبارات العسكرية، وهيئات إنفاذ القانون، والاختصاصات الهندسية والبرمجية، واستقصاء التهديدات السيبرانية، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، وعلوم البيانات.

يقوم فريق أطلس لأبحاث الهندسة الأمنية بتعقب هجمات حجب الخدمة الموزعة في كل بلد تقريبًا ومراقبة البيانات الخاصة بهذه الهجمات، والتي يتم الحصول عليها من شبكات وخدمات الروبوتات، وأدوات الهجوم المختلفة، بشكل فوري. ويتعاون فريق أطلس لأبحاث الهندسة الأمنية مع مختلف فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر في العالم للتصدي لتهديدات وهجمات حجب الخدمة الموزعة بشكل جماعي.

وتوفر منصة «آربور كلاود» خدمة مراقبة تدفق البيانات للكشف السريع عن هجمات حجب الخدمة الموزعة، والتي تقوم بتشفير سجلات التدفق المرسلة إلى منصة «آربور كلاود». بالإضافة إلى ذلك، قامت منصة «آربور كلاود» بتحديث بوابة الويب الخاصة بها لتقدم الآن آلية مصادقة واحدة لتسجيل الدخول.

ونظراً لقدرتها على توجيه الإشارات السحابية إلى منصة «آربور كلاود»، يمكن لأداة الحماية الطرفية أن تحصل بشكل تلقائي على السعة الإضافية اللازمة للتصدي للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للعميل وعلى اختلاف أحجامها.

«نتسكاوت آربور كلاود» تواصل التوسع عالمياً عبر مركز بدبي

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