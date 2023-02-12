الإمارات تتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، التي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها. وقد اعتمدنا في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وتحتفي قائمة فوربس الشرق الأوسط هذا العام، بأقوى سيدات الأعمال من 27 جنسية، ويعملن في 27 قطاعاً مختلفاً. وتصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، ولبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها. كما يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات.

وتقدمت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، مركزين عن تصنيف العام الماضي، لتتصدر قائمة هذا العام، فيما حلت المدير الإداري ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، رجاء عيسى القرق، في المركز الثاني، تليها رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) ورئيس اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس لشركة العليان المالية، لبنى العليان، في المركز الثالث.

في حين تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي، إذ صنفت كل من هناء الرستماني ورجاء عيسى القرق، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2022. كما جاءت شيخة خالد البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في المركز الرابع في المنطقة ضمن القائمة والأول في الكويت.

وتقدمت 3 سيدات أعمال إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في التصنيف: الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث، شايستا آصف، والمدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حنان محمد الكواري، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة أحمد الخطيب. كذلك يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على المراكز العشرة الأولى بواقع 5 سيدات أعمال.

وتولي بعض سيدات الأعمال في قائمة العام أهمية كبيرة لمبادرات التعليم وتمكين الأفراد، حيث أطلقت مجموعة أباريل، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، سيما جانواني فيد، أكاديمية أباريل للتعلم الرقمي لتقديم دورات باللغتين العربية والإنجليزية في دول مجلس التعاون الخليجي. بينما قادت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رامسكو، راوية منصور، شراكة مع المجلس القومي للمرأة لتمكين السيدات في أفريقيا، من خلال مشروع الزراعة العضوية، ومبادرة رواد الأعمال من أجل قرى بيئية خالية من النفايات. ووقعت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (Bahwan CyberTek Group) هند بهوان، مذكرة تفاهم مع جامعة هيريوت وات فـي دبي، لـتـدريـب الطلاب على التكنولوجيا الـحـديـثـة، كالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء.

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