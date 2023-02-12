وزارة الاقتصاد تطلق 6 مبادرات جديدة في شهر الابتكار 2023

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق 6 مبادرات ابتكارية جديدة ومتنوعة خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2023، بهدف دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى كافة فئات المجتمع، وتحفيزهم إلى إقامة مشاريع ابتكارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم، ووفق رؤية الدولة نحو التحول لاقتصاد معرفي وتنافسي.

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "تمتلك دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بيئة ابتكارية وإبداعية متطورة تقوم على سياسات متكاملة ومؤسسات وبنى تحتية رقمية ريادية، وذلك انطلاقاً من رؤية الدولة وتركيزها على الابتكار باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو قطاعات الاقتصاد الجديد".

وأضاف معاليه: "إن المبادرات الابتكارية التي أطلقتها الوزارة خلال شهر الابتكار تسهم في تعزيز منظومة الابتكار الحكومي في الدولة، وتدعم تمكين القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والإبداع، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الفكر الإبداعي والابتكاري، وزيادة المشاريع الريادية، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للتنمية قائمة على المعرفة والابتكار وبناء الطاقات البشرية واستقطاب المواهب، وبما يتماشى مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة".



وتشمل المبادرات الابتكارية لوزارة الاقتصاد خلال شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2023":

1) جائزة وزير الاقتصاد للابتكار

تطلق وزارة الاقتصاد "جائزة وزير الاقتصاد للابتكار" لتعزيز الوعي بأهمية الابتكار والتنافسية لدى موظفي ومتعاملي الوزارة، حيث تشهد الجائزة مشاركة واسعة وطرح حلول مبتكرة تخدم قطاعات ومجالات عمل الوزارة، إضافة إلى اقتراح مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق. كما تسهم الجائزة في دعم تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الوزارة للجمهور، والتحفيز على الابتكار في بيئة العمل والاستفادة من المواهب التي تحتضنها الوزارة وتنميتها. وكشفت الوزارة عن إضافة فئة جديدة في الجائزة وهي فئة "القائد المبتكر".

2) خلوة استراتيجية للمشاريع التحولية الابتكارية

تتولى إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة إطلاق خلوة استراتيجية تهدف إلى جذب أفكار لمشاريع تحولية جديدة خاصة باليوم العالمي للمستقبل، بما يسهم في زيادة المشاريع الابتكارية في المجالات ذات الأولوية للدولة، وترسيخ ثقافة الابتكار، ونقل المهارات والمعارف الابتكارية للمجتمع.

3) منصة رقمية للشركات الناشئة وحاضنات الأعمال في الدولة

وتطلق الوزارة منصة رقمية للشركات التكنولوجية الناشئة وحاضنات الأعمال تشمل العديد من القطاعات ومنها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تسهيل وصول المستثمرين ورجال الأعمال لقاعدة بيانات متكاملة تساعدهم في التعرف على فرص الاستثمار في الشركات الناشئة.

4) المشاركة في النسخة السادسة من "هاكاثون الإمارات 2023" بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

وتشارك وزارة الاقتصاد في النسخة السادسة من "هاكاثون الإمارات 2023"، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يشهد الهاكاثون مشاركة طلاب المدارس والجامعات ورواد الأعمال والباحثين، ويتضمن طرح حلول مميزة وعملية تعزز من مستقبل الاقتصاد الجديد للدولة، وابتكار مشاريع جديدة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية. وتستقبل الوزارة طلبات المشاركة في "هاكاثون الإمارات 2023" بالتزامن مع بداية شهر الابتكار لعام 2023.

5) توسيع شبكة الشراكات لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال شهر الابتكار توسيع شبكة الشراكات لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة NEXT GEN FDI”" من خلال تطوير شراكات جديدة مع شركات عالمية مستهدفة في المجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد.

6) جلسة حوارية مع أصحاب المشاريع الابتكارية

كما تقيم الوزارة جلسة حوارية مع أصحاب المشاريع الابتكارية لدعمهم وتذليل العقبات والتحديات التي تقف أمامهم، ومشاركة قصص نجاحهم الريادية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، ونقلها لموظفي الوزارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من مواطني الدولة، بما يعزز تمكين الموظفين من تأسيس مشاريعهم الابتكارية.

تنظيم زيارات لموظفي الوزارة بمتحف المستقبل

إضافة إلى ذلك، تنظم الوزارة سلسلة من الزيارات لموظفيها إلى متحف المستقبل، لتحفيزهم على الابتكار والإبداع وتشجيعهم على طرح أفكار ابتكارية جديدة تخدم بيئة العمل داخل الوزارة، وتنمية الحس الابتكاري والإبداعي لديهم، بجانب توفير مكافآت مالية للموظفين المبتكرين.

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