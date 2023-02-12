1044 شركة مساهمة تعمل في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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بلغ إجمالي عدد الشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة داخل الإمارات، 1044 شركة بنهاية يناير 2023، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد، أظهرت تنوع التوزيع الجغرافي للشركات، مع تركز 36.4 % منها في دبي بحصة إجمالية 381 شركة، تلتها أبوظبي بحصة 32 % من إجماليها بحصة 339 شركة، بينما اختصت الشارقة بحصة 15 %، فيما توزعت الشركات الأخرى في بقية إمارات الدولة.

وبلغت الحصة الأكبر للشركات المساهمة العاملة بنسبة 79.4 % من إجمالي الشركات، حيث بلغ عددها المسجل لدى دوائر التراخيص المحلية 829 شركة، كانت أكبر حصة منها بدورها في دبي، بحوالي 308 شركات، ثم الشركات العاملة في أبوظبي بحصة 226 شركة، تعمل 12 شركة منها داخل سوق أبوظبي العالمي، ثم الشارقة 145 شركة، إلى جانب 55 شركة تعمل برأس الخيمة، و35 شركة تعمل في الفجيرة، و31 شركة مرخصة من قبل عجمان، و12 شركة تعمل في دبا الفجيرة.

وبلغت شركات المساهمة الخاصة نسبة 20.5 %، بواقع 215 شركة.

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