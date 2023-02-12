88 طائرة أسطول «فلاي دبي» بنهاية 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أضافت شركة فلاي دبي خلال الأعوام الأربعة الماضية 29 طائرة من طراز 737 ماكس 8 بقيمة دفترية تصل إلى 12.94 مليار درهم، بحسب جداول التسليم لدى شركة بوينغ المصنعة لهذه الطائرة، موضحة أنها ستتسلم 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس، العام الجاري ليرتفع إجمالي حجم الأسطول من 71 طائرة حالياً، إلى 88 طائرة بنهاية 2023.

ووقعت «فلاي دبي» طلبية في نوفمبر 2017 بقيمة 27 مليار دولار لشراء 225 طائرة من طراز 737 ماكس لدعم نمو أسطولها الذي يصل حالياً إلى 108 وجهات عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتعتبر «737 ماكس» الطائرة الأولى في عائلتها التي يتم تطويرها لتلبية متطلبات سوق الطائرات ذات الممر الواحد على أكمل وجه، حيث تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 14 % مقارنة بأكثر الطائرات الحالية ذات الممر الواحد توفيراً في استهلاك الوقود، كما تتفوق على طائرات «737» بنسبة 20 % منذ دخولها الخدمة.

وسجلت «بوينغ» طلبات لنحو 700 طائرة ماكس العام الماضي، وسلمت 387 طائرة طراز 737 ماكس، ولديها إجمالي طلبات متأخرة تبلغ 3600 طائرة ماكس.

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