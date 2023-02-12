دراسة: المؤسسات نحو اعتماد فرق تقنية خلال السنوات المقبلة

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة أجرتها شركة «مانيج إنجن»، لخدمات عمليات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية، التابعة لمجموعة «زوهو»، ومقرها دبي، بعنوان «تقنية المعلومات في مكان العمل»، أن 42% من صانعي قرارات تقنية المعلومات يعتقدون بضرورة وجود فريق لتقنية المعلومات في كل إدارة من المؤسسة خلال السنوات الخمس المقبلة.

الأدوات الفردية

وقال راجيش جانسان، رئيس «مانيج إنجن»: «في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية وبيئة العمل الهجينة، أصبح هناك مزيد من الموظفين الذين يختارون التقنيات التي يستخدمونها ويستفيدون منها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم استخدام الحلول التي تتطلب قدراً قليلاً من البرمجة أو حتى التي لا تحتاج إلى أية برمجة. كما تستمر نماذج الذكاء الاصطناعي في التطور، وتحظى المنصات القابلة للتوسع بالتفضيل على الأدوات الفردية، وتتخذ المؤسسات عدداً من القرارات الصعبة خلال العام الجاري».

وأضاف: «تستمر اللامركزية في تقنية المعلومات، حيث هناك فريق لتقنية المعلومات يتعامل مع المتطلبات الرئيسة، مثل: تطبيق الأنظمة، والأمن السيبراني، والامتثال، والكشف عن التهديدات، إلا أن تلك المؤسسات لديها موظفين مختصين بتقنية المعلومات في جميع مكونات هيكلها التنظيمي؛ ليتعاملوا مع الاحتياجات المتخصصة النابعة من طبيعة العمل.

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