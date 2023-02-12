6 ٪ زيادة مبيعات السلع الاستهلاكية في الدولة بحلول 2027

المصدر: دبي - محمد عباس

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يتواصل نمو البيع بالتجزئة للمنتجات والسلع الاستهلاكية في الإمارات وسط توقعات بنمو القطاع بنحو 6% خلال السنوات المقبلة إلى 138.5 مليار درهم (37.70 مليار دولار) بحلول 2027، بدعم ارتفاع دخل الفرد، وازدهار قطاع السياحة، وتزايد عدد المقيمين، وتنفيذ مشاريع تجارية جديدة؛ بما فيها مراكز التسوق. يأتي ذلك فيما استحوذت «جي ام جي»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الصحة والعافية واللياقة، وبيع وتوزيع وتصنيع منتجات لمحفظة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والدولية المتخصصة بقطاعات الرياضة والأغذية والصحة، على شركة «أسواق» من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية؛ الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، بما في ذلك شركاتها العاملة في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة والعقارات.

أمن غذائي

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جي إم جي»، في تصريحات لـ«البيان»: «ترتكز عمليات الاستحواذ والتوسع التي نقوم بها إلى هدف محدد هو المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزيز مستويات العافية لمستهلكينا ومنحهم قيمة أكبر». وأضاف: «نتطلع لدعم اقتصاد الإمارات عبر تعزيز قطاع التصنيع والمساهمة بتحقيق أهداف الأمن الغذائي في الإمارات. ونطمح إلى إحداث نقلة نوعية محلياً من خلال التحول إلى تصدير السلع للخارج».

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