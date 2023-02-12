20 % نمواً متوقعاً بأسواق التجزئة في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن شركة «أدين»، منصة المدفوعات العالمية المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، أن 72% من تجار التجزئة في دولة الإمارات يتوقعون نمواً 20% أو أكثر هذا العام.

وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة «أدين» في منطقة الشرق الأوسط: «للحفاظ على هذا الزخم، يتوجب على تجار التجزئة من معالجة مشكلات التجارة؛ لتجنب خسارة الإيرادات.

وبما أن المستهلكين يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متزايد، سوف تظهر فرص جديدة لمحاولات الاحتيال. ويمكن أن يساعد الاستثمار في تقنية الدفع الصحيحة في الحد من هذه المخاطر، ولكن يجب على التجار الاستثمار في الحلول التقنية التي تعمل على وضع التدابير اللازمة لمنع المعاملات الاحتيالية».

وتضمنت التدابير المقترحة للحدّ من مخاطر التسوق الإلكتروني العمل على تنظيم رد المبالغ المدفوعة، وهو نزاع يلاحق الشركات، ويعتبر حل النزاعات من أكبر المشاكل التي تواجه العملاء في كل مكان في العالم، وتؤثر هذه المشكلة على تجار التجزئة وتجار الجملة بنفس القدر، الذين قد يكونون قد تلقوا مدفوعات تمت عبر معاملة احتيالية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتمتع بسوق استهلاكي حيوي، إذ تشير التوقعات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن مبيعات التجزئة قد تصل إلى 259 مليار درهم بحلول عام 2025، وهنا تأتي أهمية فرض قوانين حقوق المستهلكين عند حدوث نزاع.

منع الاحتيال

ورصدت الدراسة أفضل 5 طرق تساعد تجار التجزئة على الحد من عمليات رد المبالغ المدفوعة ومنع الاحتيال.وهناك فرق بين رد المبالغ المدفوعة وإعادة المبالغ، ففي حالة رد المبالغ المدفوعة يجب على العميل التواصل مع البنك وليس المتجر لرد المدفوعات، وغالباً ما تستغرق المعاملة وقتاً أطول، وتحتاج إلى خطوات أكثر، برسوم أعلى من رسوم إعادة المبلغ.

وتعتبر معاملات رد المبالغ المدفوعة من الأمور المهمة جداً في عمليات البيع والشراء؛ لما يترتب عليها من رسوم. وعلى الرغم من أن الشركات قد لا تكون قادرة على تجنب عمليات رد المبالغ المدفوعة تماماً، فإن هناك العديد من الطرق والسياسات للحد منها؛ على سبيل المثال أولاً وضع سياسة استرجاع سهلة، حيث إن وضع سياسة استرجاع واضحة يضمن إصدار معاملة رد المبلغ بأسرع وقت ممكن عند طلبها. تأكد أيضاً من تقديم عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك على الموقع الإلكتروني حتى يتمكن العميل من الاتصال بك بسهولة.

مواعيد التسليم

وأوضحت الدراسة أن الالتزام بمواعيد التسليم يعد ثاني الشروط لنجاح المعاملات التجارية الإلكترونية، وعدم الانتظار طويلاً؛ لأنه يعد من بين التجارب السيئة التي لا ترضي العميل؛ ولذلك يجب تحديد موعد تسليم واقعي.

كما دعت الدراسة إلى التحلي بالشفافية عند تواصلك مع العملاء، والتأكد دائماً من وصف المدفوعات لحسابك المصرفي بشكل دقيق، واحرص على الرد على أسئلة العملاء بسرعة. يجب عليك أيضاً تنبيه العملاء في أقرب وقت ممكن في حال عدم توفر المنتج، وتقديم وصف مفصل للمنتج على الموقع.

كما اعتبرت الدراسة أن الاستثمار في برامج الأمان المناسبة يعد رابع شروط نجاح الدفع الإلكتروني. بهدف منع الاحتيال، استخدم أدوات للتحقق بشكل شامل، مثل خدمة التحقق من العنوان (AVS)، ورموز أمان البطاقة (CVV)، وحماية ثلاثية الأبعاد (D Secure 2 3).

ويجب التأكد من أن نظام المخاطر الخاص بك يمكنه التعرف على المتعاملين الذين يقدمون بانتظام طلبات رد المبالغ المدفوعة، ويمكن أن يرتكبوا عمليات احتيالية، ولفتت الدراسة إلى الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة إذا كان هذا الإجراء ضرورياً.

وأكمل مارتينز: «إذا كنت تعتقد أن المعاملة مشروعة، وأن المبلغ كبير، يمكنك الاعتراض على رد المبالغ المدفوعة. سوف يدافع بعض مزودي المدفوعات الرقمية، مثل شركة أدين Adyen، تلقائياً عن عمليات رد المبالغ المدفوعة إذا كان الوضع واضحاً».

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