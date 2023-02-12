«دبي الرقمية» و«أنيموكا فينتشرز» تستشرفان آفاق مستقبل «ويب 3»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «دبي الرقمية»، بمقرها في حي دبي للتصميم، أخيراً، ورشة عمل متخصصة، تحت عنوان «حياة المستقبل»، بالشراكة مع شركة «أنيموكا فينتشرز»؛ لتسليط الضوء على تقنيات «ويب 3»، و«ميتافيرس»، والإمكانات التي توفرها، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، حيث تعد «أنيموكا فينتشرز»، شركة استثمارية رائدة في «ويب 3»، وشركات ومشاريع «بلوك تشين»، وهي الذراع الاستثمارية البارزة لعلامات «أنيموكا»، الشركة الرائدة في المنتجات الترفيهية الرقمية و«بلوك تشين» والألعاب الإلكترونية التعليمية.

واستعرضت الورشة التي شاركت فيها نخبة من خبراء وممثلين من شركات رائدة حققوا ابتكارات وتجارب متميزة في «ويب 3»، كما بحثت الورشة جملة من الموضوعات ذات الصلة بما في ذلك البنية التحتية، وحالات استخدام تكنولوجيا «ميتافيرس» وألعاب «بلوك تشين»، إلى جانب مستقبل سلاسل التوريد والتمويل المفتوح وتقارب البيانات.

استكشاف الفرص

وقال الدكتور مروان الزرعوني، المستشار الاستراتيجي في «دبي الرقمية»: «إن الأخيرة، بصفتها الجهة المعنية بالتحول الرقمي الشامل لكل جانب من جوانب حياة الناس في إمارة دبي؛ لجعل حياتهم أسهل وأكثر سعادة من خلال التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة والخدمات الذكية، تعمل بشكل حثيث لاستكشاف الفرص التي تقدمها التقنيات الناشئة، وإبرام شراكات مع الجهات والشركات التي تخطو خطوات واسعة في هذه القطاعات لتعزيز جذب المستثمرين إلى دبي والمساهمة في تحويلها إلى عاصمة رقمية عالمية».

وأضاف: «تعتبر الورشة خطوة نحو تحقيق هذه الأهداف، كما أنها تدفعنا قدماً؛ لتسريع تحقيق طموحات الاقتصاد الرقمي في «أجندة دبي الاقتصادية» (D33)، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة على مدار العقد المقبل».

وقال جيمس هو، رئيس «أنيموكا فينتشرز»: «جمعت الورشة العديد من الشركات الأكثر إبداعاً في «ويب 3»، كما قدمت أفضل المعلومات والرؤى الممكنة في المجال، وبدورنا نعمل في مقدمة الشركات المختصة؛ لبناء نظام ايكولوجي والاستثمار في «ويب 3» و«ميتافيرس»، حيث نؤمن أن هذه التقنيات سوف تقوم بدور كبير في مستقبل التسويق والألعاب الرقمية والتجارة والعديد من القطاعات الأخرى».

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