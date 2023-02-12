120 عارضاً من 40 دولة بمعرض العقارات الدولي في دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

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تحتضن دبي، اليوم، فعاليات معرض العقارات الدولي، ويستمر 3 أيام، بمشاركة قادة القطاع في المنطقة والعالم؛ لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأحدث الآليات والأفكار المبتكرة، بالإضافة إلى استدامة العقارات والفرص الاستثمارية العالمية.

وتستقطب النسخة 19 من الحدث الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 120 عارضاً من أكثر من 40 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، أبرزها: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وتركيا، وقبرص، والبرتغال، وباكستان، والهند.

مشاركة واسعة

وقال طارق رمضان، المدير التنفيذي لمعرض العقارات الدولي، إن تنظيم الأخير بمشاركة عالمية واسعة، دليل على جاذبية وقدرة سوق دبي العقاري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية، ما يعكس تحقيق «أجندة دبي الاقتصادية» (D33)؛ نظراً لما تتمتع به الإمارة من سهولة الإجراءات، وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين، فضلاً عن حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها أخيراً وتباعاً قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال.

ويشهد المعرض حزمة من البرامج والفعاليات النوعية، إذ سوف تقام على هامشه مراسم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية عدة؛ لغايات تعزيز جهود التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وعقد اللقاءات المشتركة؛ للارتقاء بواقع القطاع العقاري. وسوف يقوم المشاركون في نهاية كل جلسة بتقديم مجموعة من التوصيات والأفكار والحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

قمة المهنيين

فيما تنظم شبكة المهنيين الشباب العالمية، بالشراكة مع معرض العقارات الدولي بالفترة من 12 إلى 15 الجاري، قمة عالمية للمهنيين العقاريين من الشباب؛ لإيجاد منصة تتيح لهم فرصة التنافس مع غيرهم من المهنيين الشباب من أنحاء العالم؛ لاستعراض وجهات نظر جديدة وتجربتها وتنفيذها لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على تدفق الأعمال بالإضافة إلى تمكين القادة المحترفين الشباب وصناع التغيير في المجتمع العالمي، وسوف تضم القمة 5 فعاليات رئيسة، هي: تحدي (YPN)، ومشاريع (YPN)، وأفكار (YPN)، وتواصل (YPN) «يوتيوب».

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