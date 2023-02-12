دبي تجمع قادة الشحن البحري في «بريك بلك» غداً

المصدر: دبي - البيان

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تتأهب دبي لجمع قادة صناعة الشحن البحري في العالم مع احتضان الإمارة فعاليات معرض ومؤتمر «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث العالمي، الذي ينطلق غداً ويستمر يومين تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، قادة الصناعة لتطوير فرص نمو وتوسع الاقتصاد البحري من المنطقة والعالم، حيث يسعى المؤتمر والمعرض إلى فتح فرص كبيرة للتواصل مع شركاء الأعمال ومقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي.

منصة مثالية

وكونه من أهم الفعاليات التي تجمع الصناعة بشكل لا يضاهى، أصبح «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023» منصة مثالية للشركات والجهات البحرية لتبادل الحوارات وابتكار الحلول التي تساعد على التقدم في قطاع الشحن. وسيشجع الحدث على رفع مستوى التعاون وعقد الصفقات عالية القيمة، حيث ستتاح الفرصة للتواصل مع القادة وصناع القرار لإبرام العقود والمشتريات.

ويشارك في الجلسات الحوارية للحدث مجموعة من المتحدثين المرموقين، الذين يمثلون عدداً من كبرى مؤسسات الشحن والخدمات اللوجستية في المنطقة، فيما سيساعد برنامج المؤتمر على تحديد وتحليل فرص النمو في الأسواق الجديدة وفهم الطريق الصحيح للمضي نحو تطوير الصناعة.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «نشعر بحماس كبير ونحن نجمع العاملين في قطاع البضائع السائبة والمشاريع في المنطقة مجدداً تحت سقف واحد من أجل تحفيز التفاعل والحوار وعقد الصفقات التجارية عالية القيمة بين المشاركين وبحضور أكثر من 4000 زائر وما يزيد على 125 عارضاً فإننا نتطلع إلى مشاركة الخبراء من أكثر من 2100 شركة».

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