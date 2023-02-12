18.8 ملياراً توزيعات 6 شركات بدبي عن 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي، توزيعات نقدية مقترحة لمساهميها بـ18.8 مليار درهم، وذلك وفق إحصاء أجراه «البيان الاقتصادي»، استناداً للبيانات والقوائم المالية المعلنة للشركات المعنية حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهي: «ديوا»، و«تيكوم»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«المشرق».

وصرح محللان لـ«البيان» بالقول: «توفر التوزيعات المعلنة عائدات على الاستثمار في الأسهم، تعدّ الأعلى على مستوى المنطقة، في ظل جاذبية أسعار الأسهم في سوق دبي المالي، ما يرجّح فرص تدفق المزيد من الاستثمارات من قبل الأفراد والمؤسسات، وينعش سيولة الأسواق، مع تنوّع الخيارات الاستثمارية والفرص أمام رؤوس الأموال».

التوزيعات

وتفصيلاً، بلغت التوزيعات النقدية المقترحة، التي أعلنتها 6 شركات مدرجة في «سوق دبي» حتى ختام التعاملات أول من أمس، 18.8 مليار درهم عن 2022، مقابل 12.4 مليار درهم توزيعات عن 2021، بزيادة 51.6%، وسط أرباح قوية سجلها قطاع البنوك.

«كهرباء ومياه دبي»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أكبر توزيعات نقدية في سوق دبي بقيمة بلغت 9.9 مليارات درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بـ60%، حيث أكدت الهيئة أنها وضعت سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين خلال الطرح الأولي العام، على ألا تقل عن 6.2 مليارات درهم.وعلى أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم، فإن توزيعات الأرباح البالغة 9.9 مليارات درهم لعام 2022 تعني عائداً رائداً في القطاع 8%.

«الإمارات دبي الوطني»

وجاء في المركز الثاني، بنك الإمارات دبي الوطني، معلناً توزيعات لمساهميه تبلغ 3.79 مليارات درهم، بـ60% (60 فلساً/‏‏‏‏‏‏‏‏السهم) من رأس المال عن 2022؛ مقارنة مع توزيعات أرباح بـ50% في 2021 بقيمة 3.158 مليارات درهم.

«دبي الإسلامي»

وأوصى بنك دبي الإسلامي بتوزيعات لمساهميه تبلغ 2.17 مليار درهم، بـ30 % ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد من رأس المال عن 2022، مقارنة مع توزيعات 25% بإجمالي 1.8 مليار درهم في 2021.

بنك المشرق

وأوصى مجلس الإدارة لبنك المشرق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بـ90% (ما يعادل 9 دراهم لكل سهم) من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع توزيعات 10% بقيمة 200.61 مليون درهم.

«دبي التجاري»

وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية 26.05% وأسهم منحة 6.51% من رأس المال عن 2022 بما يعادل 730.1 مليون درهم (912.57 مليون درهم مع المنحة أو ما يصل إلى 32.5 فلساً)؛ مقارنة مع توزيعات أرباح نقدية 25.88 % بقيمة 725.35 مليون درهم.

«تيكوم»

وأعلنت مجموعة «تيكوم» توزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم أبريل المقبل، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.وأكدت المجموعة الالتزام بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج.

أعلى عائدات بالمنطقة

في غضون ذلك، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني بأن ارتفاع قيمة التوزيعات جاء نتيجة أرباح قياسية لبنوك دبي، مع ارتفاع واضح في نسب السيولة، ما عزز الطلب على أسهم القطاع المصرفي بالإمارة.

وقال إن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم تعد الأعلى في المنطقة، في ظل جاذبية أسعار الأسهم بسوق دبي، مؤكداً أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة.

وأضاف أن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، حيث يعتبر القطاع البنكي من أهم القطاعات المسيطرة والتي تجذب المستثمرين، متوقعاً أن استمرار أرباح بنوك دبي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنوك من أكثر القطاعات المستفيدة من إعادة استثمار التوزيعات في ظل أسعار أسهمها المناسبة.

اقتصاد قوي

من جهته، قال فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال» ، إن معدل النمو بدبي ارتفع إلى 5% عام 2022، في الوقت ذاته سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بشكل تقريبي 5.9% عام 2022.

وأوضح أن نمو دبي عاد بفوائد كبيرة على القطاع المصرفي، حيث أدى الاقتصاد الأقوى إلى ارتفاع الطلب على القروض، علاوة على ذلك، استفاد القطاع المالي أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف فاليشا، قائلاً: إن القطاع المصرفي في دبي يشهد انتعاشاً في هامش الربح لتحسين الإنتاجية بسبب تحسين التكنولوجيا وانخفاض تكلفة الموظفين والمزيد من الدمج في القطاع، ما ساعد عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي على البقاء قادراً على المنافسة عالمياً، مما عزز أرباح الشركات.

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