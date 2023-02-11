18.8 مليار درهم توزيعات 6 شركات بدبي عن أرباح 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي، حتى الجمعة، عن توزيعات نقدية مقترحة لمساهميها بلغت 18.8 مليار درهم، وذلك وفقاً لإحصاء أجرته «البيان»، بالاعتماد على البيانات والقوائم المالية المعلنة من قبل تلك الشركات، وهي: «ديوا، تيكوم، الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي، دبي التجاري، بنك المشرق».

وقال محللان لـ«البيان»: «إن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم تعدّ الأعلى في المنطقة».

التوزيعات

وتفصيلاً، وصلت التوزيعات النقدية المقترحة، التي أعلنتها 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي حتى أمس الجمعة، إلى 18.8 مليار درهم عن عام 2022، مقارنة مع توزيعات قيمتها 12.4 مليار درهم، عن عام 2021 أي بزيادة نسبتها 51.6%، وسط أرباح قوية سجلها قطاع البنوك.

«ديوا»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن أكبر توزيعات نقدية في سوق دبي بقيمة بلغت 9.9 مليارات درهم لعام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 60%، حيث أكدت الهيئة أنها وضعت سياسة لتوزيعات الأرباح السنوية للمساهمين خلال الطرح الأولي العام، على ألا تقل عن 6.2 مليارات درهم.

وعلى أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم، فإن توزيعات الأرباح البالغة 9.9 مليارات درهم لعام 2022 تعني عائدًا رائدًا في القطاع بنسبة 8%.

«الإمارات دبي الوطني»

وجاء في المركز الثاني، بنك الإمارات دبي الوطني الذي أعلن عن توزيعات لمساهميه تبلغ إجماليها 3.79 مليارات درهم، بنسبة 60% (ما يعادل 60 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2022؛ وذلك مقارنة مع توزيعات أرباح بنسبة 50% في عام 2021 بقيمة 3.158 مليار درهم.

«دبي الإسلامي»

أوصى البنك بتوزيعات لمساهميه تبلغ إجماليها 2.17 مليار درهم، بنسبة 30% ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد من رأس المال عن عام 2022، مقارنة مع توزيعات بنسبة 25% بإجمالي 1.8 مليار درهم في عام 2021.

بنك المشرق

أوصى مجلس الإدارة لبنك المشرق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90% (ما يعادل 9 دراهم لكل سهم) من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع توزيعات نسبتها 10% بقيمة 200.61 مليون درهم.

«دبي التجاري»

أوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26.05% وأسهم منحة بنسبة 6.51% من رأس المال عن عام 2022 بما يعادل 730.1 مليون درهم (912.57 مليون درهم مع المنحة أو ما يصل إلى 32.5 فلس)؛ وذلك مقارنة مع توزيعات أرباح نقدية بنسبة 25.88% بقيمة 725.35 مليون درهم.

«تيكوم»

قامت مجموعة تيكوم بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.

وأكدت الشركة الالتزام بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج.

أعلى عائدات بالمنطقة

إلى ذلك، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني بأن ارتفاع قيمة التوزيعات جاء نتيجة أرباح قياسية لبنوك دبي، مع ارتفاع واضح في نسب السيولة، ما عزز الطلب على أسهم القطاع المصرفي بالإمارة.

وقال الحسيني إن التوزيعات المعلنة توفر عائدات على الاستثمار في الأسهم تعدّ الأعلى في المنطقة، في ظل انخفاض أسعار الأسهم بسوق دبي، مؤكداً أن المستثمرين سيعيدون استثمار التوزيعات مرة أخرى في السوق، للاستفادة من الأرباح المرتفعة.

وأضاف أن التوزيعات أحد العوامل التي تجذب الاستثمارات إلى الشركات، حيث يعتبر القطاع البنكي من أهم القطاعات المسيطرة والتي تجذب المستثمرين، متوقعاً استمرار أرباح بنوك دبي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنوك من أكثر القطاعات المستفيدة من إعادة استثمار التوزيعات في ظل أسعار أسهمها المناسبة.

اقتصاد قوي

من جهته، قال رئيس قسم الاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، إن معدل النمو بدبي ارتفع إلى 5.0% في عام 2022، في الوقت نفسه سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بشكل تقريبي 5.9% في عام 2022، مما عزز من شراهة الشركات المدرجة في المنطقة.

وأوضح أن نمو دبي عاد بفوائد كبيرة على القطاع المصرفي، حيث أدى الاقتصاد الأقوى إلى ارتفاع الطلب على القروض، علاوة على ذلك، استفاد القطاع المالي أيضا من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أن القطاع المصرفي في دبي يشهد انتعاشًا في هامش الربح لتحسين الإنتاجية بسبب تحسين التكنولوجيا وانخفاض تكلفة الموظفين والمزيد من الدمج في القطاع، ما ساعد عمليات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المالي على البقاء قادرًا على المنافسة عالميًا، مما عزز أرباح الشركات.

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