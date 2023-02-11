اتفاقية بين طيران الإمارات و«اير كندا» لتوسيع شبكتيهما

المصدر: دبي - البيان

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وقعت طيران الإمارات و«ايركندا» مذكرة تفاهم لتوسيع شبكتيهما وتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما في جميع أنحاء العالم.

وقّع المذكرة، التي تُعدّ امتداداً للشراكة التجارية الاستراتيجية التي أبرمت بين الناقلتين أواخر العام الماضي، نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وماثيو كيسي، مدير عام الشؤون التجارية في «اير كندا كارغو»، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بدبي.

وبموجب الاتفاق، تتعاون «الإمارات للشحن الجوي» و«اير كندا كارغو» في مبادرات تشمل توسيع خيارات الشحن بالإنترلاين واتفاقيات توفر السعة. وستتمكن «الإمارات للشحن الجوي» من الوصول إلى أكثر من 60 مدينة في كندا وأكثر من 150 مدينة عبر خمس قارات من خلال «اير كندا كارغو»، بما في ذلك السعة المتوفرة على رحلات «ايركندا» المنتظمة للركاب.

وفي المقابل، ستتمكّن «إير كندا كارغو» من الوصول إلى شبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة من خلال رحلات طيران الإمارات المنتظمة للركاب إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، بالإضافة إلى السعة التي توفرها 11 طائرة شحن عاملة ضمن أسطول طيران الإمارات.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «ملتزمون بدورنا الرائد في صناعة الشحن الجوي العالمية، وتزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات وفق أعلى المعاير العالمية. وسوف يوفر تعاوننا مع «اير كندا كارغو» قيمة مضافة لعملائنا من خلال الوصول السريع إلى وجهات جديدة في كندا عبر بواباتنا في تورنتو والولايات المتحدة الأمريكية».

وقال ماثيو كيسي: « تمكّن هذه الاتفاقية الناقلتين من العمل بشكل أوثق لتحسين سعة الشحن على شبكتينا العالميتين المتكاملتين».

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