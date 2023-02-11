جمارك دبي تنجز 22.5 مليون بيان خلال 2022 بنمو 6 %

المصدر: دبي - البيان

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قام أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بزيارة مسائية إلى إدارة البيانات الجمركية وغرفة التحكم والسيطرة التابعة لإدارة الاستخبارات الجمركية.

والتقى أحمد مصبح خلال الزيارة محمد السويدي، مدير إدارة الاستخبارات الجمركية (مُكلف) وصالح الحمادي مدير غرفة التحكم والسيطرة. كما التقى في إدارة البيانات الجمركية مع الموظفين، وقدم سعيد مصطفوي مدير أول قسم البيانات الجديدة عرضاَ توضيحياً لسير العمل في الإدارة ولأهم إنجازاتها. واطلع أحمد مصبح خلال الزيارة على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة البيانات الجمركية، حيث تم إنجاز 22.5 مليون بيان جمركي خلال 2022 مقارنة بـ 21.2 مليون بيان في 2021 أي بزيادة 6%.

وعرضت غرفة التحكم والسيطرة خلال الزيارة أبرز إنجازاتها، حيث حققت الغرفة تقدماً كبيراً في عملها تمثل في ربط تقارير الضبطيات العالمية معها بشكل مباشر، واستكمال الاتصال بحركة الطيران العالمي للرحلات القادمة والمغادرة بمطارات دبي، كما تم شرح لمسار العمليات الدولية التي شاركت بها إدارة الاستخبارات الجمركية وتوضيحاً للنتائج الإيجابية المحققة في تحليل المخاطر.

بالإضافة إلى استكمال متابعة حركة الإنجاز في ميناء جبل علي عبر الأجهزة الحديثة للتفتيش، وتم تقديم شرح لعمليات الاستهداف والإنجازات المحققة من خلال محرك المخاطر خلال عام 2022 ولمتابعة سير العمل بمركز جمارك حتا الحدودي ومناقشة مجالات التطوير في المركز.

وقال أحمد مصبح: نحرص على مواكبة وتنفيذ أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بمضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات حتى 2033 إلى 25.6 تريليون درهم.

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