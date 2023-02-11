449 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» في 2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت «الواحة كابيتال» تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي في عام 2022. وقالت الشركة، في بيان Hls إن صافي أرباحها بلغ 449 مليون درهم في 2022، فيما بلغت إيراداتها خلال العام 720 مليون درهم، بينما بلغت مصاريفها التشغيلية 174 مليون درهم.

وكان أداء الشركة قوياً كذلك في الربع الأخير، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% على أساس سنوي ليصل إلى 190 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالعوائد القوية لصناديق الأسهم والائتمان الرئيسية، وتحقيق الدخل من أصولها الناضجة. وبلغ إجمالي الأصول المُدارة للشركة 6.54 مليارات درهم في نهاية 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 12% مقارنةً بـ 5.84 مليارات درهم بنهاية العام 2021.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 8 فلوس للسهم، تخضع للموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة : حققت الواحة كابيتال أداء قوياً في عام 2022، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 10.1%.

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