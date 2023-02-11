«معرض العقارات الدولي» ينطلق غداً بمركز دبي التجاري

المصدر: دبي - وام

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تنطلق غداً فعاليات النسخة التاسعة عشرة من «معرض العقارات الدولي» الذي سيقام تحت رعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمركز دبي التجاري العالمي، ويعد أكبر منصة لعرض العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية.

ويستعرض الحدث المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية، كما يعتبر منصة دولية تجمع كبار المستثمرين والشركات العاملة في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات والدخول في شراكات استراتيجية جديدة.

فعاليات

ويستقطب المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الثلاثاء المقبل ما يزيد على 120 عارضاً عقارياً من أكثر من 40 دولة حول العالم إلى جانب الإمارات أبرزها الولايات المتحدة المملكة المتحدة، تركيا، قبرص، البرتغال، باكستان، الهند والعديد من الدول التي تتميز بمنح محفزات للمستثمرين المهتمين.

جاذبية

وقال طارق رمضان المدير التنفيذي لمعرض العقارات الدولي: «يأتي تنظيم المعرض في دورته الـ 19 كدليل واضح على جاذبية وقدرة سوق دبي العقاري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات، ما يعكس تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين.

فضلاً عن حزمة القرارات الحكومية التي أصدرتها مؤخراً وتباعاً قيادة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال مثل اعتماد قوانين الإقامة الجديدة واستقطاب المستثمرين من خلال منحهم تأشيرة الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على المخطط بقيمة مليوني درهم. إلى جانب الزخم التصاعدي في الاقتصاد الوطني مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو القطاع غير النفطي والنتائج الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 دبي».

معرض

ويشهد المعرض حزمة من البرامج والفعاليات النوعية وستقام على هامشه مراسم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية لغايات تعزيز جهود التعاون المشترك وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات المشتركة للارتقاء بواقع القطاع العقاري.

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