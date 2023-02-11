«أرام» تتحول إلى الربحية في 2022

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت «مجموعة أرام» صافي ربح خلال عام 2022 بنحو 13.28 مليون درهم، مقارنة مع خسارة صافية بـ 28.45 مليون درهم في عام 2021، وفقاً للنتائج المالية الأولية. وارتفعت إيرادات الشركة في 2022 بنسبة 11.2 % إلى 10.8 ملايين درهم، مقارنة مع 9.7 ملايين درهم في 2021. وارتفعت الموجودات بنسبة 10 %، بسبب مكاسب في إعادة تقييم العقارات بقيمة 12.69 مليون درهم، بالإضافة إلى 7.3 ملايين درهم مكاسب في الاستثمارات بالأسهم. وبلغت حصة السهم من الأرباح 16.80 فلساً في 2022 مقابل 36.01 فلساً خسارة في عام 2021.

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