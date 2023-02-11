أرقام قياسية لأعداد الزوار القادمين إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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سجل القطاع السياحي في دولة الإمارات أسبوعاً حافلاً بالإنجازات ترجمتها الأرقام المعلنة من قبل مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية التي حققت نمواً كبيراً في أعداد المسافرين خلال العام 2022، لتتواصل بذلك الأرقام القياسية لزوار الإمارات.

وبرز خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات والأحداث التي عكست الأداء الإيجابي المتصاعد الذي يسجله القطاع السياحي في الدولة خلال موسم الشتاء.

جاذبية دبي

عززت دبي مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، حيث كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن زيادة في أعداد الزوار الدوليين إلى المدينة خلال العام الماضي، لتصل إلى 14.36 مليون زائر دولي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 97 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، متجاوزة بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

مطارات

وتواصل مطارات الدولة تألقها على المستوى العالمي محققة معدلات نمو سريعة وقفزات نوعية في أعداد المسافرين معززة مكانتها كأبرز محاور الربط الجوي في العالم التي تنطلق عبرها آلاف الرحلات يومياً إلى مختلف الوجهات العالمية.

وفي هذا الإطار أعلنت شركة مطارات أبوظبي أن مجموع أعداد المسافرين عبر المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي بلغ خلال 2022 حوالي 15.9 مليون مسافر، أي ما يتجاوز 3 أضعاف العدد المسجل في 2021. كما استقبل مطار الشارقة خلال العام الماضي، 13 مليون مسافر، مقارنةً بـ 7 ملايين خلال العام الأسبق بنمو 84.73 %.

السعة المقعدية

واستعادت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 95.6 بالمائة من إجمالي حجم السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة «كوفيد 19»، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلاتها إلى الدولة خلال شهر يناير 2023 حاجز الـ 6.368 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

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