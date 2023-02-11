«مالية الشارقة المركزية» تكرم الفائزين بجائزة الأداء المالي المتميز

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة حفل تكريم الفائزين بالدورة الخامسة لجائزة الأداء المالي المتميز، والتي تنظمها الدائرة بهدف تعزيز ثقافة التميز في الأداء المالي الحكومي وفقاً لمتطلبات حكومة الشارقة في تطوير المنظومة المالية، وتكريم المؤسسات والأفراد المتميـزين في المجال المالي في الجهات الحكومية، والمستقلة والأميرية والكوادر المالية تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد وحفظ المال العام.

تضمن الحفل تكريم 16 جهة حكومية وأميرية ومستقلة و20 فائزاً في الفئات الفردية، وحضره وليد الصايغ مدير عام الدائرة وناصر كشواني الأمين العام للجائزة وأعضاء الأمانة العامة للجائزة والدكتور عواد الخلف رئيس الجامعة القاسمية.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: الجائزة تندرج ضمن خطط ومبادرات دائرة المالية المركزية في ترجمة رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الريادة المالية نحو العالمية، وانسجاماً مع الرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في بذل أقصى الجهد وحشد جميع الإمكانات والموارد في سبيل توفير وضمان الأسس السليمة لبناء مجتمع مستقر ومزدهر، يشارك أبناؤه وبناته في رسم المستقبل.

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