مذكرة تفاهم بين «الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«استثمر في الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد منتدى الشارقة للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

وقع المذكرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

تعاون

وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر الحملات الترويجية للفرص الاستثمارية.

إضافة إلى توفير حوافز وممكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة الشارقة، التي تعمل على تعزيز الاستثمارات في كافة قطاعاتها، بما في ذلك القطاع الصناعي.

شراكات

وقال عمر السويدي: مذكرة التفاهم تتماشى مع سياسات وجهود الوزارة في تعزيز الشراكات المحلية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية وذات الأولوية من خلال مبادرة اصنع في الإمارات وبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

وشهد العام 2022 نمواً في عدد تراخيص الإنتاج الصناعي الصادرة من قبل الوزارة، والتي بلغت 263 رخصة جديدة في الدولة بزيادة 20%، كما تم تخفيض رسوم 14 خدمة من خدمات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى ما تحقق من خلال «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، أحد برامج الوزارة ضمن «مشاريع الخمسين»، حيث تجاوزت قيمة إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني من خلاله 53 مليار درهم في 2022، بزيادة قدرها 25% إضافة إلى توظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص من خلال البرنامج.

شراع

من ناحية أخرى، وفي إطار المنتدى، استضاف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) 20 طالباً من «كلية لندن للأعمال»، حيث أتيحت الفرصة للطلاب، الذين يتمتعون بخبرة واسعة تزيد على عشر سنوات في قطاعات الخدمات الاستشارية، والمصارف، والطاقة، والبناء، والتسويق، والتجزئة، والقطاع العسكري، والتكنولوجيا الحيوية، والتمويل، والطب، للتعرف على المشهد الاستثماري القوي في إمارة الشارقة.

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