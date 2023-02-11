3.56 مليارات درهم مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي خلال 2022 بنمو 48 %

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة أدنيك عن تحقيقها أداءً قياسياً خلال العام 2022 وذلك من خلال وحدات الأعمال التابعة لها.

والتي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، واللذين يعدان من أبرز القطاعات التي تركز عليها خطط التطوير المستقبلية للقطاعات غير النفطية في الدولة.

ووصلت مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي خلال 2022 إلى 3.56 مليارات درهم مساهمة بنمو 48%. وتأتي هذه النتائج المميزة بعد زيادة عدد زوار الفعاليات بنسبة وصلت 155% مقارنة بالعام 2021. وزاد عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي بحوالي 37% إلى 238 فعالية مقارنة بـ 174 فعالية في العام 2021.

6 قطاعات

وأطلقت المجموعة في 2022 هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تضم 6 قطاعات رئيسية للأعمال، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق وصولاً لقطاع السياحة الترفيهية.

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، «تمكنت قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة من تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2022 من خلال البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الأعمال التقليدية، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات وأقاليم جغرافية جديدة في كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

الأمر الذي يعكس استراتيجية الشركة الدائمة لاقتناص الفرص الاستثمارية والمساهمة في التأكيد على مكانة أبوظبي عاصمة لصناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة».

وتعمل الشركات المتخصصة في 6 مجالات أعمال رئيسية، وتتصدرها أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات. وتمتلك المجموعة وتُشغّل 3 مراكز دولية، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات وإكسل لندن.

ويشمل ثاني قطاعات الأعمال شركة أدنيك لتنظيم الفعاليات التي تقوم بتنظيم الفعاليات البارزة، بما في ذلك 8 معارض دولية، هي معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار)، والكونغرس العالمي للإعلام، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية.

فنادق

ويضم قطاع الأعمال الثالث أدنيك للفنادق التي تمتلك 6 فنادق عالمية، هي ألوفت لندن إكسل، ودبل تري باي هيلتون لندن إكسل، وألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وذلك إلى جانب استحواذها على حصة ببعض الفنادق مثل شانغريلا قرية البري، وفيرمونت باب البحر، وبارك روتانا أبوظبي، إلى جانب فندق تريدرز، قرية البري. ويشتمل القطاع الرابع على أدنيك للخدمات.

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