«آيزو آني» يقدم تجربة شاي بعد الظهيرة في «أيونيا باي كارين»

المصدر: (دبي - البيان)

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يقدم «إيونيا باي كارين» Eunoia by Carine، في فندق الحياة سينتريك، الجميرا 1، لضيوفه الشاي بعد الظهيرة مع قائمة طعام شهية وخيارات عدة من الأطباق الطازجة التي يعدّها الشيف «آيزو آني» الحاصل على الجوائز، مضيفاً لمسات إبداعية ونكهات مبتكرة لطالما اشتهر بها.

وفي المطعم ذي الإطلالة البحرية الساحرة يمكن الاستمتاع بالشاي يومياً ابتداءً من 3:30 بعد الظهر حتى 6:00 عصراً، حيث يقدم المطعم شاي Newby، وقهوة Boon، يليهما كعك سادة وبالزبيب يخبز يومياً في مطبخ المعجنات الخاص بالمطعم، مع كريمة القشدة ومربى التوت المحضر في المطعم. ومع الشاي يمكن الاستمتاع بخيارات من الساندويشات اللذيذة التي تناسب جميع الأذواق.

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