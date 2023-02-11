«رأس الخيمة العقارية» تمنح عقد بناء المرحلة الثانية من «فلل ماربيا»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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منحت شركة «رأس الخيمة العقارية»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتخذ من إمارة رأس الخيمة مقراً لها، عقداً لشركة الخليج للمقاولات لبدء بناء المرحلة الثانية من مشروع «فلل ماربيا»، الذي يقع في جزيرة الحياة، رأس الخيمة. وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «رأس الخيمة العقارية»:

«يسعدنا الإعلان عن منح عقد بناء المرحلة الثانية من «فلل ماربيا» إلى شركة الخليج للمقاولات، بعد أن نجحت «رأس الخيمة العقارية» في بيع جميع الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من «فلل ماربيا»، وشجعنا الطلب المتنامي لفلل المشروع على طرح المرحلة الثانية للبيع، والتي سيتم الإفصاح عنها في القريب العاجل». وتضم المرحلة الثانية 89 فيلا ومنازل فاخرة.

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