«بريك بلك الشرق الأوسط» يطلق الشبكة العالمية للشاحنين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض (بريك بلك الشرق الأوسط)، الحدث الأبرز في المنطقة لقطاع شحن البضائع السائبة والعامة والمعدات الضخمة للمشاريع الكبرى، التي تقام في الفترة من 13 إلى 14 فبراير الجاري، في مركز دبي التجاري إطلاق (شبكة بريك بلك العالمية للشاحنين) لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

والشبكة موجهة لاستقطاب جميع الجهات والشركات المالكة للسلع والبضائع العامة، أو تلك التي تتعامل مع المعدات الضخمة والشحنات الثقيلة، والتي تحتاج إلى نقلها عبر مختلف أنواع الوسائل البحرية أو البرية. وتستهدف هذه الشبكة العاملين في قطاع النفط والغاز، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتعدين وتصنيع المعادن، والشركات العاملة في مجال المشاريع الهندسية والمشتريات والإنشاءات، إضافة إلى منتجات الأخشاب، والصناعات التحويلية، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات والفضاء.

وتوفر الشبكة بيئة حصرية متكاملة للتواصل والتفاعل فيما بينهم على التوازي مع الفعاليات العامة التي يتم تنظيمها خلال الحدث، تشمل مجلساً خاصاً بالجهات والشركات المالكة للبضائع، وحفل استقبال حصري للأعضاء، مع توفير وجبات الإفطار والغداء المجانية للمشاركين، وأماكن مخصصة للاجتماعات وتنظيم الملتقيات الحوارية وتقديم العروض.

وتم إطلاق هذه الشبكة سابقاً في النسخة الأوروبية والأمريكية من الحدث، وشهدت إقبالاً كبيراً من الحضور، من أجل ذلك تم إطلاقها في نسخة الشرق الأوسط من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، لاسيما وأن المنطقة تضم أكبر مصدري النفط والغاز والعديد من المواد الخام الأخرى في العالم، إضافة إلى احتضانها لعدد من المشاريع الأكبر من نوعها عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز